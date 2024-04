EN DIRECT - Tempête Pierrick : des trains suspendus en Normandie demain

- La dépression Pierrick concerne dans un premier temps le Finistère ce lundi après-midi et jusqu'en soirée. On attend de 120 à 130 km/h sur les îles et à la côte du Finistère (très ponctuellement plus sur les caps exposés), de 90 à à 110 km/h dans l'intérieur du Finistère, les plus fortes rafales étant attendues sur la partie nord-ouest du département.





- La dépression se décale ensuite vers l'est et donne encore de fortes rafales sur le département des Côtes d'Armor puis concerne le département de la Manche dans la nuit de lundi à mardi. La dépression atteindra son pic dans la nuit du lundi au mardi. Des vents de secteur ouest vont souffler à plus de 100km/h sur le littoral manchois, principalement dans La Hague.





- En plus du Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Manche seront aussi placés en vigilance orange pour des risques de vagues-submersion à partir de 6 heures mardi. Une aggravation de la vigilance pour risques de vagues-submersion pour les départements de l'est de la Manche n'est pas exclue pour la marée haute de mardi après-midi.