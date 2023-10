EN IMAGES - Intempéries dans les Alpes-Maritimes : le département en proie à des pluies importantes et des vents violents

Trois ans après la dévastatrice tempête Alex, les Alpes-Maritimes retiennent leur souffle. Le département a été placé en vigilance rouge pluie-inondation face à la dépression Aline, une alerte levée à 10h avant de basculer en vigilance orange. Elle devrait se maintenir jusqu'à midi. Météo-France a aussi placé le territoire en vigilance orange vague-submersion et crues toute la journée. Les autorités sont sur le qui-vive : les écoles et routes ont été fermées, les transports en commun interrompus dans les vallées et les habitants sont appelés à rester chez eux.

Un millier de pompiers et plus de 530 gendarmes ont été prépositionnés pour intervenir rapidement en cas de besoin. Dans son dernier bulletin, à 10h, Météo-France a relevé des cumuls qui ont atteint sur l'intérieur des Alpes-Maritimes "autour 120 à 150 mm, jusqu'à 200/250 mm très ponctuellement sur le Mercantour", "notamment sur les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie ainsi que sur l'arrière-pays grassois". Du côté du vent, une rafale à 141 km/h a été enregistrée dans la vallée de la Vésubie. Selon Enedis, des rafales à plus de 120 à 140 km/h ont aussi été enregistrées localement. D'ici le milieu de journée, "des pluies assez fortes parfois orageuses sont encore attendues", selon Météo-France. Quant aux crues, "la vigilance orange est maintenue sur les tronçons Var amont et moyen", a annoncé VigiCrues.

La situation est particulièrement tendue dans la vallée de la Vésubie. Venu sur place, le conseiller départemental des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a décrit une situation "préoccupante", après que "plusieurs ponts ont sauté et certaines routes ont été emportées". Selon France 3, plusieurs routes se sont effondrées, un petit HLM et des maisons ont été évacuées, des bus prépositionnés ont été enlisés et des chutes d'arbre menacent d'entraver d'autres accès.