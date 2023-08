EN IMAGES - Centrale électrique submergée, maisons emportées... La Norvège touchée par des inondations monstres

Des niveaux de crue sans précédent. Le sud de la Norvège est frappé par des inondations et des glissements de terrain exceptionnels après le passage de la tempête "Hans" le week-end dernier. "Nous vivons une crise de dimension nationale", a déclaré Aud Hove, à la tête du comté de Innlandet (sud), le plus fortement touché par la catastrophe. "Il y a beaucoup de personnes évacuées, beaucoup de personnes affectées et d'énormes dégâts matériels. La situation est très difficile dans une grande partie du pays", a quant à lui alerté la ministre de la Justice et de la sécurité publique, Emilie Enger Mehl.