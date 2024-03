EN IMAGES - Dans le sud-est, le ciel et la neige teintés d'orange par du sable venu d'Afrique

Venu d'Afrique, le sirocco a déposé sur le sud-est de la France une couche de poussière couleur ocre. Déjà connu, ce phénomène est amplifié et plus fréquents avec les sécheresses qui touchent l'Afrique. Plusieurs départements français sont en alerte pollution aux particules fines.

Le ciel et la neige des Alpes se sont teintés d'une couleur ocre vendredi et samedi, comme le montrent des photos prises dans de nombreuses stations. Une grande partie du sud-est de la France est touchée par la poussière du Sahara, portée par le sirocco, un vent chaud qui vient d'Afrique et traverse toute la Méditerranée.

Sur la promenade des Anglais de Nice, TF1 a filmé un ciel bouché. "Notre terrasse est pleine de sable rouge", constatent des passants. Même si "ça arrive régulièrement", certains restent surpris.

Un phénomène accentué par la sécheresse

Ce phénomène bien connu se fait de plus en plus courant, explique le météorologue Paul Marquis : "C'est vraiment la multiplication des sécheresses à travers le monde, et également l'Afrique, qui fait que les sols sont de plus en plus secs, donc il y a des poussières désertiques de plus en plus nombreuses qui, à chaque tempête, vont pouvoir s'envoler plus facilement et en plus grande quantité."

VALERY HACHE / AFP

Ce samedi, les préfectures de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de l'Hérault et du Gard ont annoncé que le "seuil d'alerte" de pollution aux particules fines avait été dépassé. L'alerte avait déjà été déclenchée vendredi pour la Corse. Il est recommandé aux habitants "d'éviter les efforts intenses" et de limiter les émissions de CO2.

Le phénomène devrait se résorber dimanche, alors que des pluies sont attendues dès ce samedi soir et se prolongeront le reste du week-end sur la majeure partie de l'est de la France. Elles devraient balayer toute la poussière portée par le sirocco.