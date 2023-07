EN IMAGES - Rafale à 217 km/h, toiture arrachée... Une violente tempête fait un mort à la frontière franco-suisse

Selon un communiqué de la police cantonale de Neuchâtel, c'est "la chute d'une grue" dans le quartier de la gare qui est à l'origine du "décès d'une personne d'une cinquantaine d'année". "Outre cette victime, on déplore également une quinzaine de blessés pris en charge par le service de secours dont les pronostics vitaux ne sont pas engagés", a-t-elle ajouté. Des toitures ont également été arrachées, des arbres déracinés, des véhicules endommagés ou totalement détruits et du mobilier urbain s'est envolé. Le réseau ferroviaire et les liaisons par car ont aussi été perturbés dans la région.

Avant d'arriver en Suisse, la tempête a touché l'est de la France, et particulièrement le département du Doubs en fin de matinée. La commune de Montlebon a été la plus affectée, selon la préfecture. Les bâtiments de la mairie, de l'église et de l'école ainsi qu'"une petite quinzaine d'habitations" ont subi des dégâts sur leur toiture. La mairie a de son côté précisé qu'une maison située à l'entrée du village n'avait plus de toit, ses habitants devant par conséquent être relogés. Aucun blessé n'est, pour l'heure, à déplorer, selon la municipalité.

Dans les environs, du côté français de la frontière, "une trentaine d'habitations" ont également été touchées, sans que l'on sache à ce stade quelle est l'ampleur des dégâts, a précisé la préfecture du Doubs. L'Est républicain rapporte également "des lignes EDF abîmées". Les opérations de déblaiement ont néanmoins été perturbées par un orage qui s'est déclaré sur le secteur.