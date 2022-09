EN IMAGES - L'ouragan Fiona frappe les côtes canadiennes, plus de 500.000 foyers sans électricité

Dans son dernier bulletin, le CCPO explique que le cyclone "devrait être un événement météo violent pour le Canada atlantique et l'est du Québec". Selon leurs experts météo, Fiona devrait devenir "une tempête post-tropicale très intense". Dès 8 heures ce matin, ils annonçaient que l'ouragan allait bientôt "toucher terre" dans la province de Nouvelle-Écosse, à l'est du pays, avec des vents supérieurs à 144 km/h. Des impacts importants sont probables compte tenu des "vents violents, de l'onde de tempête et des fortes pluies", selon le NHC. Selon les dernières mises à jour du CCPO, l'ouragan continue d'avancer vers le nord-est à une vitesse de 65 kilomètres/heures.