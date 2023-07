EN IMAGES - Saragosse : un orage transforme les rues de la ville en torrents furieux

De nombreuses vidéos-amateur ont enregistré cet épisode d'une violence inouïe à Saragosse. Comme cette avenue de la ville transformée en torrent, qui charrie de nombreuses voitures, comme on peut le voir dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Sur le toit de certaines d'entre elles, des automobilistes qui se cramponnent comme ils peuvent. Des dizaines de personnes ont ainsi été prises au piège, tant la montée des eaux a été soudaine. Il y a ceux qui sont coincés à l'arrêt et ceux qui dévalent la rue malgré eux, couverts de boue et s'accrochant à leurs véhicules.