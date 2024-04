Sud-Ouest : 3800 foyers toujours privés d'électricité après les orages

Météo France a levé sa vigilance orange aux orages ce samedi soir. Au pic de cet épisode météorologique intense, environ "20.000 clients" se sont retrouvés sans alimentation électrique, selon Enedis. Ils étaient toujours plus de 3800 concernés ce dimanche, selon un nouveau point de situation.

Au lendemain des violents orages qui se sont abattus samedi en fin de journée dans le sud-ouest de la France, et qui se sont poursuivis une partie de la nuit, 3800 foyers étaient toujours sans électricité ce dimanche matin dans la région, selon un nouveau point de situation d'Enedis. Dans le détail, 1700 foyers concernés se trouvent en Dordogne, 1400 en Corrèze et 700 dans le Tarn.

Le retour à la normale est prévu dans la journée, sous réserve d'absence de nouvelles intempéries ou d'aléas, indique le distributeur d'électricité.

Au total, ce dimanche matin, ce sont 5000 clients qui étaient toujours privés d'électricité dans les huit départements classés en vigilance orange. Depuis samedi soir, plus aucun département n'est placé en vigilance orange aux orages par Météo-France. L'alerte a été levée dans la soirée sur la Dordogne, le Lot et le Tarn-et-Garonne tandis que dès l'après-midi, la vigilance orange avait été levée pour les départements des Landes, de la Gironde, du Gers, du Lot-et-Garonne et de la Charente.

À titre de repère, au pic de cet épisode météorologique intense, environ "20.000 clients" s'étaient trouvés sans alimentation, selon Enedis. Samedi, 9000 clients étaient notamment privés de courant en Dordogne.

En attendant le retour à la normale et l'arrivée des équipes sur le terrain, Enedis rappelle sur son site de ne "jamais toucher à des fils tombés à terre", ni à "un objet en contact avec une ligne électrique".