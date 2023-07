Épisode caniculaire et orages violents : à quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir ?

L'épisode caniculaire est qualifié de "non exceptionnel pour la saison" par Météo-France. Toutefois, les températures attendues sur une partie du pays vont nécessiter une "vigilance particulière" notamment pour les personnes sensibles ou exposées. Il est dû à une vaste dépression qui s'est positionnée vendredi sur l'Atlantique, faisant remonter un air chaud sur l'Hexagone.

Ainsi, Météo-France anticipe des minimales comprises entre 20 et 22 degrés et des maximales entre 34 et 37 degrés à compter de dimanche sur le Centre-Est de la France. Sur le Sud-Est, et particulièrement les Alpes-Maritimes, le thermomètre affichera entre 22 et 25 degrés pour les minimales et 34 à 37 degrés pour les maximales. À noter que les températures minimales élevées, surtout la nuit, constituent un facteur aggravant, le phénomène de "nuits tropicales" faisant peser d'importants risques sur la santé des plus fragiles.