Épisode cévenol dans l'Hérault : pourquoi ces intempéries sont-elles difficiles à prévoir ?

Ces épisodes méditerranéens, parfois qualifiés d’épisodes cévenols, sont des systèmes orageux très violents. Ils se déroulent généralement au début de l'automne et les départements victimes sont ceux qui ont sur leur territoire le massif des Cévennes : l’Hérault, le Gard, la Lozère et l’Ardèche. Leur particularité : ils touchent une aire géographique restreinte de quelques dizaines de kilomètres pendant une période de quelques heures seulement. Ils peuvent aussi se déplacer ou stationner au même endroit, ce qui rend très difficile la prévision de leur localisation précise. D'où cette vigilance qui court jusqu'en fin d'après-midi.

Ces phénomènes orageux sont par ailleurs difficiles à prévoir, en raisons des multiples facteurs concernés (vents, mer, températures...). Pour pallier ces difficultés, Météo France a développé un modèle informatique "Arome" qui permet de mieux prendre en compte les effets du relief et la nature des sols, ainsi que les diverses observations issues notamment des radars de précipitations. Il décrit aussi plus précisément les processus physiques responsables du déclenchement des orages. Leur développement et leur évolution sont ainsi simulés de manière plus réaliste, et la zone concernée de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres.