Un samedi à 25,1°C : la France égale son record de chaleur pour un mois de septembre

"La durée de cet épisode de fortes chaleurs, combinée à son intensité et son caractère tardif est remarquable à l'échelle du pays", notait Météo-France en début de semaine. Le territoire de la France métropolitaine, le Benelux et le Royaume-Uni ont en effet été inscrits dans une zone de "blocage en omega" cette semaine, combinant de l'air très chaud et des poussières sahariennes. Les températures devraient commencer à baisser à compter de ce lundi, notamment dans le nord et le centre de la France.