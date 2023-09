Épisode de chaleur : des dizaines de records mensuels battus dimanche... dont un datant de 125 ans

Et la France n'est pas le seul pays d'Europe touché par cette canicule tardive. Le Royaume-Uni a connu également des températures exceptionnelles pour la saison. Ainsi, à Londres, la station météorologique d'Heathrow a enregistré la deuxième série la plus longue de jours de "forte chaleur" tous mois confondus derrière la canicule historique de 1976, avec sept jours à plus de 30°C entre le 4 et le 10 septembre.

Des marques inquiétantes, dans le contexte du changement climatique dû aux activités humaines, alors que l'année 2023 pourrait être la plus chaude jamais enregistrée à travers le monde, avant une année 2024 qui pourrait s'avérer encore plus critique, en raison notamment des effets du phénomène El Niño, généralement associé à une hausse globale des températures mondiales, et dont les premiers effets devraient se faire ressentir l'année prochaine. Sous les effets de la crise climatique, "les épisodes de chaleur seront plus longs et plus intenses" dans les années à venir, rappelle également Météo-France avec des vagues "plus précoces et plus tardives". D'ici 2050, la fréquence des canicules devrait doubler en France.