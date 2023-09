Fortes chaleurs : pourquoi la vigilance orange n'est pas déclenchée ?

Pour déclencher une alerte, "des critères ont été définis avec nos partenaires de la santé pour les niveaux (jaune, orange et rouge) pour chaque phénomène et chaque département", détaille l'organisme. Ils tiennent compte de "la sensibilité locale à la canicule, en se basant sur les événements passés, les conséquences observées et le niveau d'acclimatation du département". Météo-France précise que "d'autres facteurs extérieurs peuvent moduler à la hausse où à la baisse le niveau : événements sportifs ou culturels en extérieur avec forte affluence, jour de grands départs en vacances, état de charge du système de soins, ainsi que la précocité ou la durée de l'épisode, ou les conditions de vent par exemple". Ainsi, la vigilance rouge canicule déclenchée au mois d'août dans l'Hexagone s'expliquait notamment par une importante circulation sur les routes de France en raison des vacances scolaires.

De son côté, le site de Santé publique France, apporte des précisions sur les différents seuils : la vigilance jaune correspond à un pic de chaleur - un épisode court d'une durée d'un ou deux jours - ou un épisode persistant de chaleur. Ce qui est le cas ici. "Ces deux situations présentent un risque pour les populations fragiles ou surexposées", précise l'organisme. Le niveau orange n'est, lui, déclenché qu'en cas de canicule.