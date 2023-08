États-Unis : coupures de courant, vols annulés et au moins deux morts dans de violentes tempêtes dans l'est

Nouveau phénomène climatique violent aux États-Unis. Violemment touché par des incendies d'une rare intensité en raison des chaleurs extrêmes, le pays doit, en plus, faire face à des tempêtes successives. La pluie, les vents violents et la grêle ont ainsi balayé la quasi-totalité de la côte est américaine, de l'Alabama à New York, ce lundi 7 août. Le National Weather Service (NWS) a prévu un "risque modéré" de tempêtes dangereuses, avec des rafales pouvant atteindre plus de 128 km/h. Des alertes météo, mettant en garde contre le risque de formation de tornades susceptibles d'affecter des millions de personnes, ont même été émises.