EN IMAGES - En Floride, des destructions et des inondations après le passage de l'ouragan Nicole

Quelques semaines après le passage de l'ouragan Ian, la Floride a à nouveau été ballotée par une violente tempête. Après avoir frappé les Bahamas, l'ouragan Nicole a atteint jeudi cet État du sud-est des États-Unis, avant de s'affaiblir en tempête tropicale, provoquant au passage de nombreuses destructions. Il a touché terre tôt dans la matinée le long de la côte atlantique de la Floride, juste au sud de Vero Beach, selon un bulletin diffusé à 08h GMT (9h à Paris) par le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

Un avis d'alerte a été diffusé pour la côte est de cet État, a-t-il indiqué Quatre comtés ont fait l'objet d'ordres d'évacuation obligatoire. Le NHC a toutefois annoncé une heure plus tard que cet ouragan de catégorie 1 avait faibli, les vents les plus forts passant de 120 à 110 km/h, et était désormais classé comme tempête tropicale.

D'après ABC News, la tempête aurait fait au moins quatre morts, dont deux personnes "électrocutées par une ligne électrique qui était tombée" dans le comté d'Orange, a indiqué le bureau du shérif local. Deux autres seraient décédées dans un accident de voiture probablement lié à la tempête, toujours dans le même comté. Cet ouragan est particulièrement tardif, selon CNN : il s'agit du premier ouragan à frapper les États-Unis en novembre depuis presque 40 ans. Retour en images sur les vertigineux dégâts provoqués par la tempête.