Eurockéennes de Belfort : plusieurs blessés après un gros orage, la première soirée annulée

Le territoire de Belfort avait été placé en vigilance orage pour des orages violents jusqu'à 22 heures. Les concerts de Stromae, Bob Sinclair ou Kalash qui devaient se tenir en ouverture du festival ont dont été annulés et l'événement devrait reprendre ce vendredi si le site, qui a été fortement endommagé par les intempéries, peut-être remis en état d'ici-là, précise l'Est Républicain. "Notre objectif du moment c'est de sécuriser le périmètre du site et du camping (qui peut accueillir environ 20.000 personnes, NDLR). On ne peut pas pendre le risque d'ouvrir pour l'instant, on va vérifier l'ensemble du périmètre pour s'assurer que tout fonctionne pour une reprise demain", a détaillé le responsable de la communication du festival, Hervé Casteran.