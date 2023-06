Fête de la musique : face aux intempéries, quelles villes ont décidé d'annuler les festivités?

Des annulations en cascade. Au lendemain des violents orages qui ont traversé la France, causant de nombreux dégâts dans le Sud-ouest et dans le Pas-de-Calais notamment, plusieurs villes sont contraintes de renoncer aux festivités prévues pour la fête de la musique, ce mercredi soir. En cause, une nouvelle vague de perturbations orageuses annoncée par Météo France.

Alors que 10 départements sont placés en vigilance orange aux orages depuis ce mercredi matin, dans le centre et le sud-ouest du pays (l'Yonne, la Nièvre, le Cher, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la Corrèze, la Dordogne et le Lot-et-Garonne), plusieurs départements redoutent les conditions qui pourraient se dégrader au cours de l’après-midi et en soirée. Préfets et mairies sont contraints d'annuler la fête.