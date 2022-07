Feux de forêt : fixer, maîtriser, éteindre... quelle est la différence entre ces étapes ?

Fixer. Il s'agit de la première étape que cherchent à atteindre les pompiers. Face à un feu de forêt qui se propage, les soldats du feu vont chercher, en travaillant sur la lisière de l'incendie, à le "fixer", c'est-à-dire, à tout faire pour qu'il ne se déplace plus. "Au lieu d'avoir une progression mesurée parfois en dizaine de mètres par heure ou en centaine de mètres par heure, quelquefois en kilomètres heure, on a un linéaire de feu qui ne progresse plus", décrit auprès de TF1info Pierre Schaller. Une fois le feu fixé, les pompiers ne sont alors plus obligés de se redéployer, car le feu ne se déplace plus

Maîtriser. Une fois que le périmètre ou la superficie de l'incendie est fixée, les pompiers vont tenter de le maitriser en entravant, ou au moins en diminuant, les risques de reprise. "C'est une partie harassante parce que, sur un périmètre de feu d'une dizaine de kilomètres comme en Gironde, il faut travailler mètre par mètre", décrit Pierre Schaller. D'autant que pour maitriser un brasier, les pompiers ne peuvent se reposer sur le travail des Dash ou des Canadair.

"Même là où les avions ont pu larguer de l'eau ou des retardants, il faut finir l'extinction et s'assurer que sur la périphérie du feu, c'est-à-dire sur la zone de contact entre la partie brûlée et celle qui n'a pas encore brûlé, on va interdire toute possibilité de reprise" détaille encore le sapeur-pompier.