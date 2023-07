Feux de forêts : le Var classé en alerte rouge dimanche pour risque d'incendies

Le second, dans l'arrière-pays niçois, a commencé jeudi vers Bairols (Alpes-Maritimes), dans une zone éloignée des habitations et très difficile d'accès. Ce vendredi soir, il n'était pas encore fixé, selon les pompiers interrogés par l'AFP. "Cela pourrait prendre des jours en raison de l'inaccessibilité du site", indiquent-ils. "Malgré quelques sautes ou fumerolles sur certaines zones brûlées, le feu n'a pas progressé vendredi et la surface parcourue est inchangée, soit 100 hectares", ont précisé les soldats du feu, appuyés notamment d'un hélicoptère bombardier d'eau qui a procédé à plus de 190 largages depuis jeudi.