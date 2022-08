Un incendie au sud de Bordeaux perturbe le trafic TGV et TER

Les trains ne circulent plus au sud de Bordeaux. Un incendie s'est déclaré aux abords des voies, aux alentours de la commune de Laluque, dans le sud des Landes, mardi en milieu d'après-midi, obligeant à l'interruption du trafic des trains TER et TGV. "Tous les trains sont interrompus depuis 15h00 sur les lignes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Dax-Tarbes", a expliqué un porte-parole de la SNCF.