Frais et nuageux au nord, ensoleillé au sud : la météo de ce lundi 19 septembre

Les températures minimales iront de 4 à 9°C sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, localement 2 à 6°C du Centre-Val-de-Loire à la Lorraine, Bourgogne et l'Auvergne, de 6 à 11°C sur la moitié sud en général et de 14 à 18°C en bordure de la Méditerranée. Les maximales iront de 17 et 22°C sur la moitié nord jusqu'à Auvergne Rhône-Alpes, en revanche, elles remonteront entre 23 et 28°C au sud avec des pointes jusqu'à 30 ou 31°C en Languedoc-Roussillon et dans le Var.