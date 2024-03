Grandes marées d'équinoxe : pourquoi l'épisode attendu ce week-end s'annonce exceptionnel ?

Du 9 au 13 mars, des coefficients de marée exceptionnels sont attendus en France, notamment dans l'ouest du pays. Le coefficient de 117 attendu à Saint-Malo s'approchera de celui de la "marée du siècle" en 2015. Alors que le niveau d'eau pourrait atteindre les six mètres, la mer pourrait aussi se retirer jusqu'à 5 km de la côte.

Il s'agit des plus grandes marées de l'année. Phénomène connu, les grandes marées d'équinoxe, qui résultent d'un alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil, sont attendues ce week-end en France et notamment dans le nord-ouest du pays. Si les connaisseurs ont coché du 9 au 14 mars 2024 de longue date dans leur agenda, le jour le plus attendu est le 12 mars avec un coefficient maximum annoncé de 117, selon le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom).

Dès dimanche, la façade atlantique devrait être le théâtre d'une montée des eaux spectaculaires.

La grande marée de la décennie ? C'est en tout cas ce que prédisent certains observateurs alors que le niveau d'eau pourrait frôler les six mètres par endroit. "Ça va même monter plus haut que lors de la marée du siècle de 2015", explique auprès du Pays Malouin, un passionné. Ce phénomène naturel induit que la mer monte plus haut et redescende plus bas que d'ordinaire. Pendant ces quelques jours, la mer pourra ainsi se retirer jusqu'à six kilomètres de la côte.

À noter toutefois qu'en matière de grandes marées, le coefficient n'est pas le seul pris en compte, le vent et la houle pouvant également être déterminants. Dans ce contexte, là où les fleuves côtiers sont déjà en crue, comme dans la Manche, certains craignent déjà de nouvelles inondations.