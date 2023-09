Grèce : au moins 7 morts après les inondations, l'opération de sauvetage toujours en cours

Trois personnes, deux femmes octogénaires et un homme de 69 ans, ont été retrouvées décédées ces dernières 24 heures. Selon les pompiers, au moins six personnes sont portées disparues, surtout dans les départements de Magnésie et de Karditsa en Thessalie, à 330 kilomètres au nord d'Athènes. Les habitants craignent désormais de voir augmenter le nombre des victimes. "On a failli mourir hier (jeudi), on n'avait ni eau potable ni électricité", témoigne Mina Mprakratsi à bord d'un canot de sauvetage, après avoir été évacuée de sa maison inondée.