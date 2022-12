Météo des neiges : quelles sont les conditions d'enneigement dans les stations françaises ?

Dans les Alpes du Sud, l'enneigement est plutôt bon, notamment dans le Briançonnais. On relève de 30 à 50 cm à 1500 mètres d'altitude, 70 cm à 1800 mètres et jusqu'à 120 cm à 2400 mètres dans les massifs de l'Ubaye, du Mercantour, du Champsaur, du Queyras et de l'Embrunais. Le Briançonnais et les Écrins bénéficient d'un enneigement supérieur à moyenne altitude avec 80 à 90 cm dès 1400 mètres. Avec le redoux de cette semaine et les intempéries, la limite pluie/neige pourrait osciller entre 1500 et 2200 mètres, soit une limite assez haute qui pourrait dégrader la qualité de la neige en station.

Les Orres

Station : 70 cm de neige à 1650 mètres d'altitude

Hauts des pistes : 125 cm de neige à 2700 mètres d'altitude

Risque d'avalanche : 2/5

Nombre de pistes ouvertes : 26/36

Montgenèvre

Station : 100 cm de neige à 1860 mètres d'altitude

Hauts des pistes : 150 cm de neige à 2700 mètres d'altitude

Risque d'avalanche : 2/5

Nombre de pistes ouvertes : 60/100

Isola 2000

Station : 60 cm de neige à 1810 mètres d'altitude

Hauts des pistes : 80 cm de neige à 2610 mètres d'altitude

Risque d'avalanche : 2/5

Nombre de pistes ouvertes : 38/45

Praloup

Station : 50 cm de neige à 1500 mètres d'altitude

Hauts des pistes : 120 cm de neige à 2600 mètres d'altitude

Risque d'avalanche : 2/5

Nombre de pistes ouvertes : 39/50

Serre Chevalier

Station : 70 cm de neige à 1400 mètres d'altitude

Hauts des pistes : 158 cm de neige à 2800 mètres d'altitude

Risque d'avalanche : 2/5

Nombre de pistes ouvertes : 60/82

Vars

Station : 70 cm de neige à 1850 mètres d'altitude

Hauts des pistes : 110 cm de neige à 2750 mètres d'altitude

Risque d'avalanche : 3/5

Nombre de pistes ouvertes : 49/67