Il frappe le nord-ouest de la France ce mercredi : à quoi est dû le phénomène de vague-submersion ?

Les régions du nord-ouest de la France sont touchées par une forte dépression ce mercredi. La Manche, l'Ile-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Finistère ont été placés mercredi matin en vigilance orange "vagues-submersion" par Météo-France. Poussées par des vents violents, ces vagues submergent le littoral, provoquant ainsi une inondation sur les côtes.

Ce phénomène s’explique dans un premier temps par une dépression au large des côtes provoquant un phénomène d’aspiration. Consécutivement, le niveau de la mer monte et des vagues se forment pour s’écraser sur le littoral, poussées par des vents forts. Touchant surtout les zones basses proches du littoral, principalement les côtes de l'Océan Atlantique et celles de la Manche, les submersions marines peuvent atteindre une hauteur de plusieurs mètres et provoquer d’importants dégâts.