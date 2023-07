Incendies : plusieurs feux de forêt en cours dans le sud de la France

Grèce, Italie, Espagne... En cette période de canicule, de nombreux feux de forêt, brûlant des centaines d'hectares, mobilisent les services de secours dans une partie de l'Europe. La France ne fait pas exception. Ce mardi, plusieurs incendies ont été enregistrés dans le sud du pays.

C'est notamment le cas dans les Alpes-Maritimes. D'après nos confrères de Nice-Matin, un feu de végétation s'est déclenché dans l'après-midi entre les communes de et Villeneuve-Loubet. Selon la même source, 30 véhicules et 80 pompiers luttent contre les flammes, dans un contexte délicat avec des rafales de vent. "Plusieurs hectares" sont ainsi partis en fumée, rapporte le quotidien, qui précise que le feu a été fixé vers 18h.

"La circulation sur l'A8 et la RN7 est perturbée, comme la circulation des trains entre Antibes et Nice", prévenait plus tôt le maire de Nice, Christian Estrosi, sur Twitter. Les autorités ont demandé d'éviter le secteur.