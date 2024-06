Les pompiers du Var ont annoncé lutter contre un important incendie. Le feu s'est déclaré dans le massif des Maures. Il a déjà dévoré 600 hectares de forêt, porté par un vent fort.

Le feu s'est déclaré dans le massif des Maures vers 15h ce mardi 11 juin, dans le secteur de la commune de Vidauban (Var), à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Fréjus, et a déjà détruit 600 hectares de forêt. "Le feu, en raison du vent sur zone et de la densité de végétation, continue son évolution" en direction de l'est, ont précisé les sapeurs-pompiers du Var.

SDIS 83

Les routes départementales 48 et 72 sont coupées à la circulation entre les communes de Vidauban et du Plan de la Tour. Par mesure préventive, plusieurs hameaux de la commune de Plan-de-la Tour sont en cours d’évacuation, ont annoncé les pompiers, ainsi que les domaines du "Fenouil" et de "La Jale" sur la commune de Vidauban.

Les 200 sapeurs-pompiers du Var, qui luttent activement pour maitriser l’incendie, sont appuyés par trois avions et un hélicoptère bombardier d’eau de la sécurité civile. Le dispositif déployé comprend également 50 engins de lutte contre les feux de forêt.

Lors de leur point de situation en fin d'après-midi, les sapeurs-pompiers du Var ont annoncé que des renforts de leurs homologues des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Vaucluse étaient en cours d'acheminement, ainsi que des marins-pompiers de Marseille et une unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile de Brignoles (UIISC7).

Au total, ce sont 320 soldats du feu supplémentaires qui sont attendus. En début de soirée, le feu "progresse désormais lentement sur les crêtes", a indiqué le préfet du Var Philippe Mahé sur X. Les moyens aériens vont s'interrompre durant la nuit, pour reprendre dès 7h du matin.