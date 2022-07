Canicule : des incendies se déclarent en Gironde, placée en vigilance orange

Ces incendies se sont déclarés alors que la France est traversée par un épisode caniculaire rendant les incendies plus fréquents et que le département a été placé en vigilance orange pour risque de feux de forêt à compter de mercredi. Cela a pour conséquence des restrictions de circulation en forêts et l'interdiction des feux d’artifices dans les communes à dominante forestière jusqu’à lundi.