Incendie en Gironde : le feu marque "une pause", sa progression "limitée"

Selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du service départemental d'incendie et de secours de Gironde, "la situation est passée à favorable" et l'incendie "est en phase de pause". "On reste très vigilants" car "si on ne voit plus de grandes flammes, le feu continue de consumer la végétation et le sol", a ajouté le porte-parole des pompiers de Gironde.