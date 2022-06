Incendie sur le camp militaire de Canjuers : le feu "fixé", 1800 hectares brûlés

Depuis mardi, en fin d'après-midi, le feu qui a pris à la suite d'un tir d'artillerie ne progresse plus, selon un communiqué des sapeurs-pompiers du Var.

Cet incendie, survenu au sein de la base militaire de Canjuers et qui avait commencé quatre plus jours plus tôt, a brûlé une superficie de 1800 hectares.