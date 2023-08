Incendies aux Canaries : les flammes progressent à Tenerife, 26.000 personnes évacuées

"L'incendie dépasse notre capacité à l'éteindre, peut-être pas dans tous les secteurs, mais dans une grande partie d'entre eux", a aussi expliqué Pedros Martinez, responsable des opérations de lutte contre l'incendie, ajoutant que les pompiers étaient mis en difficulté sur le terrain par le vent et d'importants nuages de fumée. "Les conditions météorologiques de la nuit dernière ont été franchement extrêmes", a renchéri Fernando Clavijo, ce qui a ainsi facilité la propagation du feu "principalement le long du flanc nord", notamment en raison "de vents beaucoup plus forts, des températures bien plus élevées que prévues et une humidité relative plus faible".

Il a toutefois souligné que le scénario le plus pessimiste n'avait pas encore été atteint, et appelé la population au calme, rappelant que les évacuations étaient réalisées de façon préventive, relate El País. De son côté, le ministre de l'Intérieur par intérim, Fernando Grande-Marlaska, s'est rendu samedi au centre de contrôle des incendies, où il a déclaré qu'une enquête a été lancée "dès la première minute" pour élucider les causes de l'incendie.