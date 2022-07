Incendies : campings, restaurants, particuliers... Quelles sont les règles d'indemnisation ?

Tout dépend du contrat d'assurance. Si celui-ci couvre le risque d'incendie, l'assureur va prendre en charge l'indemnisation. Le gouvernement a d'ailleurs appelé les assureurs à faire preuve de "la plus grande mobilisation" à la suite des incendies en Gironde, demandant un délai "suffisant" pour la déclaration du sinistre (habituellement dans les cinq jours suivant la catastrophe), et réclamant que les dossiers soient traités "aussi vite que possible".

En revanche, si votre contrat ne couvre pas le risque d'incendie, la donne est plus compliquée. Pour être indemnisé, il faut alors que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. Cette situation permet en effet de dédommager les victimes de la catastrophe, quoi qu'en dise le contrat.

Or, les feux de forêt ne sont pas considérés comme une catastrophe naturelle d'un point de vue légal. "Le feu, comme la tempête, la grêle ou la neige, est considéré par la loi comme un risque assurable et ne relève pas du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles", indiquait en 2019 le ministère de la Transition écologique. L'indemnisation des sinistrés non couverts par leur contrat d'habitation n'est donc pas possible.

Cela concerne toutefois une minorité de Français. En 2020, selon les données de France Assureurs, le nombre de contrats d'assurance habitation s'élevait à 43,5 millions. Et le risque incendie est bel et bien pris en charge dans l'assurance habitation classique.