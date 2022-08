Incendies dans le Jura : le cap des 1000 hectares franchi, du jamais-vu

Au total, 279 sapeurs-pompiers luttent contre ces feux, ceux du Jura étant épaulés par des renforts venus de six départements de l'est et du centre du pays. Quatre Canadair, deux hélicoptères bombardiers d'eau et des avions Dash ont également soutenu le combat au sol des soldats du feu, du jamais vu dans l'est de la France. Le Jura est classé au niveau ultime de la sécheresse depuis le 1er août, en situation de "crise". Le précédent incendie significatif dans ce département datait de 2018. 110 hectares étaient partis en fumée après un feu mal éteint lors d'un camp de scouts à Maisod.