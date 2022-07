Incendies en Gironde : les fumées ont-elles vraiment été ressenties jusqu'à Paris ?

Les habitants de la partie nord de la France ont-ils respiré les fumées des incendies en Gironde ? Mardi soir, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont fait état d'une odeur de brûlé à Paris, et ont observé un ciel trouble dans la capitale. Immédiatement, le lien a été fait avec les incendies en Gironde, qui ont déjà ravagé plus de 20.000 hectares et n'ont toujours pas pu être éteints. Qu'en est-il vraiment ?

Au premier abord, autorités et principaux acteurs sont restés prudents. Dans un tweet publié mardi soir, la préfecture de police a simplement indiqué que l'odeur provenait "certainement des feux en cours qui sévissent en France", sans donner plus de précisions. De leur côté, aucun pompier ne confirmait dans l'immédiat à TF1-LCI que cette odeur et ces fumées venaient bien de la Gironde, les soldats du feu notant que plusieurs incendies étaient également en cours dans les départements limitrophes à Paris.