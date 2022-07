Les pompiers mis en difficulté par des sautes de feu en Gironde : mais de quoi parle-t-on ?

"Il y a une telle quantité de végétation qui brûle et un tel dégagement de puissance thermique que la colonne d’air qui est au-dessus du feu va avoir tendance à monter avec beaucoup de vitesse", décrit Pierre Schaller, sapeur-pompier volontaire et expert auprès du SDIS des Bouches-du-Rhône. Les morceaux enflammés vont ensuite partir avec le vent et retombent beaucoup plus loin que le front du feu. De nouveaux foyers se créent alors, sautant parfois une route, une ligne d’habitation ou encore des zones de végétation.