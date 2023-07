Incendies : l'alerte rouge pour les feux de forêts déclenchée pour la première fois par Météo-France

La prudence est de mise dans les Bouches-du-Rhône. Météo-France a placé le département en risque rouge "très élevé" - le niveau d'alerte le plus haut - concernant les départs de feux pour la journée de mardi 25 juillet. C'est la première fois que cette alerte est déclenchée depuis la création de la Météo des forêts en juin dernier. Ce niveau correspond à des conditions météorologiques qui "rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales", détaille Météo-France sur son site.

Dans les Bouches-du-Rhône, les conditions sont particulièrement propices aux départs d'incendies sur le territoire, avec des températures très élevées, une forte sécheresse et des vents importants, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h mardi.