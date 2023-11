Inondations dans le Pas-de-Calais : les écoles fermées lundi dans 279 communes

Pour cause : l'accalmie de la météo durant le week-end s'annonce de courte durée et le département reste qui plus est sous l'eau. Environ 250 communes ont été ou sont toujours concernées par les inondations, parfois dans des conditions dramatiques, en particulier autour de Saint-Omer, Boulogne et Montreuil, selon la préfecture du Pas-de-Calais.

L'Aa est repassée en vigilance orange dimanche à 6h selon Météo-France, après la Canche, marquant la fin de la vigilance rouge crues sur le département, tandis que la Liane apparaît en jaune. Cette accalmie, "prévue jusqu'à dimanche après-midi" a permis "d'observer une décrue", relève l'organisme de surveillance Vigicrues. "D'abord de faible intensité (5 à 10 mm attendus dimanche après-midi)", les précipitations "s'intensifieront progressivement (15 à 20 mm attendus lundi) et deviendront plus importantes dans la journée de mardi (30 mm attendus localement sur les bassins de la Liane, l'Aa et la Canche)", a prévenu la préfecture du Pas-de-Calais dans un bilan samedi soir.