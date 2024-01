Inondations : un homme retrouvé mort dans sa voiture en Loire-Atlantique

Un homme de 73 ans a été découvert mort dans sa voiture en partie immergée en Loire-Atlantique, mercredi. Il se serait engagé sur une route pourtant coupée à la circulation en raison des inondations. La victime n'avait plus donné signe de vie depuis la veille.

Il avait disparu depuis un peu plus de 24 heures. Un homme de 71 ans a été découvert, mercredi 3 janvier, mort dans sa voiture en partie immergée, en Loire-Atlantique, a indiqué dans la soirée le procureur de Nantes. La victime a été retrouvée à Saffré alors qu'il semble s'être engagé sur une route coupée à la circulation en raison d'inondations. L'alerte avait été donnée la veille en début d'après-midi par la conjointe du septuagénaire, a détaillé le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudel.

Celle-ci s'inquiétait de ne pas voir l'homme rentrer à la maison alors qu'il était parti dans la matinée chercher du pain au bourg de Saffré, au nord de Nantes et au sud-ouest de Chateaubriant. Mercredi en début d'après-midi, un témoin "a signalé que le coffre d'un véhicule émergeait d'une rivière en crue à hauteur d'un passage à gué", a détaillé le magistrat. "Une nouvelle intervention des plongeurs de la gendarmerie de Nantes a permis de découvrir à l'intérieur du véhicule le corps sans vie de l'homme recherché", a indiqué le procureur ajoutant : "Tout laisse à penser que l'intéressé s'est engagé sur cet axe qui était pourtant coupé à la circulation".

Le département est placé en vigilance jaune pour crues, alors que de nombreuses communes se sont retrouvées sous les eaux ces derniers jours. Dans le nord de la France, la situation est également difficile avec plus de 300 personnes évacuées dans le Pas-de-Calais, placé en vigilance rouge pour "crues", où les inondations ont atteint, par endroits, le niveau des crues historiques de novembre. Les crues touchent six autres départements du nord-est de la France, le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, classés en vigilance orange.