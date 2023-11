Inondations dans le Pas-de-Calais : la situation jugée "préoccupante" avec le retour de la pluie

"Même si les niveaux des cours d’eau se stabilisent voire diminuent légèrement, une crue importante est en cours sur la plaine de la Lys et la Canche, où des débordements conséquents sont localement observés. La tension perdure également sur l’Aa", a poursuivi la préfecture. La situation reste particulièrement difficile autour de Saint-Omer et Montreuil-sur-Mer, où l'eau continue d'affecter les exploitations agricoles, de prendre au piège des véhicules et contraindre nombre d'habitants de quitter leur domicile.

Dans ce contexte, les crèches et les établissements scolaires de 279 communes resteront fermés jusqu'à mardi. Les 388 écoles, collèges et lycées concernés "ne dispenseront pas d’enseignement, mais les élèves pourront y être accueillis à chaque fois que cela s’avérera nécessaire, notamment pour les parents sans solution de garde", a précisé la préfecture.