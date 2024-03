Intempéries : un épisode méditerranéen arrive mardi, à quoi s'attendre ?

Une perturbation active traverse le pays jusqu'à mercredi, occasionnant une période de pluies et de vent près de la Méditerranée. L'Hérault est plus particulièrement concerné. En conséquence, Météo-France a placé ce département en vigilance orange aux vagues-submersion ce mardi matin.

En ce début de printemps, la pluie va encore copieusement arroser le pays. Ce mardi, le front froid de la perturbation qui progresse à l’ouest, de la Normandie au Sud-Ouest, et les pluies autour de la Méditerranée, plus actives sur les Cévennes, de l’Hérault à l’Ardèche, vont fusionner, engendrant de bons cumuls de précipitations. Sur la journée, on attend généralement 20 à 40 mm autour de la Méditerranée, localement plus sur l’est de PACA, et 70 à 120 mm sur les Cévennes, prévient Météo-France dans son bulletin vigilance.

Soyez extrêmement prudents sur le littoral. La préfecture de l'Hérault sur X (anciennement Twitter)

En parallèle, les vents d’est à sud-est vont souffler fort sur le nord du golfe du Lion et générer de fortes vagues qui atteindront le littoral du Languedoc en fin de nuit. "Dans des conditions dépressionnaires qui favorisent des niveaux marins élevés, le déferlement de ces fortes vagues risque d'engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral mardi en matinée", explique l'institut de prévisions.

Résultat, le département de l'Hérault sera placé en vigilance jaune aux vagues-submersion de 03H00 à 06H00, en vigilance orange de 06H00 à midi, puis à nouveau en vigilance jaune jusqu'à 16H00, a précisé la préfecture de l'Hérault sur X (anciennement Twitter). Le niveau orange est le troisième sur une échelle de quatre et appelle le public à être "très vigilant", en raison de "phénomènes dangereux prévus".

"Soyez extrêmement prudents sur le littoral. Durant la phase orange, ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l'eau et stoppez toute activité nautique", insiste la préfecture.

L'Hérault sera également en vigilance jaune "pluie-inondation" et "vent" mardi, avec des cumuls qui "devraient atteindre 30 à 50 mm en moyenne, avec des pics à 80 mm en plaine et jusqu'à 120 mm dans les Cévennes". Les rafales de vent pourront atteindre 90 à 100 km/h, selon la préfecture.

Les autorités ont encore récemment insisté sur la nécessité de respecter les consignes de prudence après les violentes intempéries qui ont causé la mort de huit personnes dans le sud-est de la France début mars, emportées par des rivières en crue. Mardi, outre l'Hérault, 24 départements seront en vigilance jaune, certains pour plusieurs paramètres.