Pluie-inondation : 4 départements en vigilance orange

La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes sont placées en vigilance orange jusqu'à vendredi au moins pour pluie-inondation. Météo-France évoque "des pluies durables avec une limite pluie-neige élevée sur les Alpes."

Météo-France appelle à la prudence. Ce jeudi 30 novembre à 10h, et jusqu'à vendredi à minuit au moins, quatre départements sont placés en vigilance orange pour pluie-inondation : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes.

L'agence météorologique anticipe un "flux de sud-ouest perturbé amenant des pluies durables aujourd'hui et demain avec une limite pluie-neige élevée sur les Alpes." Elle précise que "sur les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, des cumuls de pluie importants sont également attendus au cours de cet épisode. Les fortes pluies semblent toutefois concerner des zones plus restreintes que pour les Hautes-Alpes. En fonction de l'évolution des prévisions, une montée de la vigilance est probable."