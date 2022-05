Intempéries : d’intenses orages et des averses de grêle frappent la Sarthe et la Mayenne

C’est aux alentours de 7h30 que le premier orage a traversé le département. Vers 8h30, d’énormes orages, accompagnés d’une averse de grêle et de beaucoup de vent ont balayé les communes. "Le bruit était impressionnant, on ne voyait plus rien à cinq mètres, je ne pouvais même plus ouvrir ma porte de garage à cause du tas de grêlons, il y en a à la pelle" à témoigné Sylvie Fouquet, correspondante du Main Libre sur Ouest France.