Météo : Paris face à un nouvel épisode de neige ce lundi soir

Des flocons sont tombés sur la capitale et ailleurs en France en cette soirée du 8 janvier. Les internautes n'ont pas manqué de s'en émerveiller. Cet épisode s'est déclaré alors qu'une vague de froid intense s'est brusquement abattue sur le pays.

Des flocons virevoltants en France. À Paris comme dans d'autres coins du pays, des chutes de neige ont été observées ce lundi 8 janvier, recouvrant les paysages d'un léger manteau blanc, au grand bonheur des internautes. Certains n'ont pas manqué de poster quelques vidéos et photos sur les réseaux sociaux.

Cet épisode de neige, qui survient après une brusque chute des températures en France, a également provoqué des perturbations sur les routes. En Ile-de-France, la circulation des bus vers Saclay a été interrompue vers 22h00 à cause des chutes de neige et Sytadin rapportait des ralentissements sur le périphérique parisien autour de 22h45.

Bison Futé rapportait par ailleurs à 22h30 des difficultés de circulation sur un tronçon de l'A77, près de Montargis, dans le Loiret. Plusieurs régions sont concernées par des appels à la prudence sur la route, alors que 43 départements ont été classés ce lundi en vigilance "grand froid" (deuxième niveau sur quatre).

L'offensive hivernale se poursuivra ce mardi 9 janvier, sur le nord du pays, le vent de Nord-Est accentuera l'impression de froid qui s'étendra, selon les prévisions de Météo-France. Les températures nocturnes seront glaciales. Il faudra compter souvent -7 à -4 degrés dans les Hauts-de-France, Grand Est, Bretagne, Auvergne et Limousin, et -5 à -2 degrés sur le reste du territoire. Seules la Côte d'Azur et la Corse verront des températures positives avec 4 à 8 degrés.