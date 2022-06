Des vagues dangereuses attendues sur les plages des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ce samedi

Prudence sur le littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Météo France met en garde ce samedi contre un phénomène de vagues dangereuses attendues sur les plages du Roussillon dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée. Des vagues "entre 1,3m et 1,8m dans une houle de sud-est" sont prévues, assure l'agence météorologique. La baignade y est considérée comme dangereuse.