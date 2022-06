Fort coup de vent en Manche et Atlantique : plus de 110 opérations de secours ce week-end

Plus de 110 opérations de secours en mer ont été menées en Manche et en Atlantique depuis samedi après-midi, ont annoncé, ce dimanche 19 juin, les préfectures maritimes de Brest et Cherbourg. En cause, un fort coup de vent toujours en cours sur la façade Ouest, qui a causé la mort d'un kite-surfeur projeté contre un bâtiment à Villers-sur-Mer (Calvados).