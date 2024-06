La France a connu cette année son quatrième printemps le plus pluvieux. Il est également l'un des moins ensoleillés, mais les températures sont restées au-dessus de la normale. Il faut désormais remonter au printemps 2021 (-1,0°C) pour trouver une saison plus froide que les normales de la période 1991-2020.

C'est un printemps particulièrement arrosé et peu ensoleillé qu'a vécu la France cette année. Selon le bulletin de Météo-France publié lundi 3 juin, avec +45% de précipitations par rapport aux normales entre 1991 et 2020, l'Hexagone a connu son 4e printemps météorologique (mars, avril, mai) le plus pluvieux depuis le début des mesures en 1959, derrière les printemps 2001 (+57%), 1983 (+52%) et 2008 (+47%). Il s'agit des trois mois les plus arrosés depuis 2008, avec "de nombreux épisodes, souvent abondants, [qui] ont concerné le pays au cours des mois de mars, avril et mai", détaille Météo-France.

"Partout, il a beaucoup plu et souvent, entraînant par endroits des inondations et des coulées de boue (en Bourgogne, dans le Centre-Ouest, en Lorraine et en Alsace, dans l’Aisne, etc.). Sur le Poitou, les Charentes, le nord de l’Alsace et la Lorraine ainsi que sur les Cévennes ardéchoises ou encore la Côte d’Azur, il est tombé deux fois plus de pluies que la normale", pointe encore l'organisme. Sur l’ensemble de la saison, dans certains endroits, il a parfois plu jusqu’à 10 à 15 jours de plus que la normale, à l’exception des régions méditerranéennes et pyrénéennes, et du littoral de la Manche.

Météo-France

Le mois de mai a été particulièrement arrosé, devenant ainsi le plus pluvieux depuis 2013. Des précipitations qui ont touché la quasi-totalité du territoire avec des cumuls parfois deux fois supérieurs à la normale sur le Centre-Ouest ou encore près des frontières allemandes.

-20% d'ensoleillement

Si la pluie a été très présente, le soleil est le grand absent du printemps 2024. Le déficit d'ensoleillement est proche de 20%, et atteint même les 30% localement, notamment dans le nord-est de la France. "Le printemps 2024 est ainsi parmi les moins ensoleillés, comparable aux printemps 2013 et 1983. Depuis le début de l'année, seul le mois de janvier a bénéficié d'un ensoleillement en moyenne proche de la normale", détaille Météo-France.

Météo-France

Malgré ces pluies et le manque de soleil, les températures sont restées au-dessus des normales de saison pour ce printemps, avec une anomalie de +0,8°C par rapport à la période 1991-2020. Il faut remonter au printemps 2021 (-1,0°C) pour trouver une saison plus froide que les normales de la période 1991-2020, pourtant déjà nettement plus chaudes qu'à la fin du XIXe siècle, avant l'effet des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité.

Météo-France

Enfin, le mois de mai, malgré plusieurs périodes de fraîcheur, est quasi conforme (+0,1 °C) aux normales de saison, toujours établies sur les trois précédentes décennies en météorologie. "Janvier 2022 est le dernier mois en dessous des normales", a précisé Météo-France à l'AFP, ce qui fait de mai 2024 le 28e mois égal ou supérieur aux normales, ce qui illustre l'effet du réchauffement climatique en France métropolitaine.