Orages : 15 départements en alerte orange

Les orages les plus violents sont attendus ce lundi après-midi. Ils se développent en Poitou-Charentes puis gagnent le Centre, la Bourgogne. Ils circulent vers le nord ou nord-est et atteignent la Champagne à partir de la fin d'après-midi ou la soirée de lundi. Les orages s'évacuent vers les Ardennes et la Lorraine en soirée ou en cours de nuit de lundi à mardi en perdant peu à peu de leur virulence.