Orages : pourquoi il est difficile de mieux les anticiper

Avec les satellites Meteosat de troisième génération (MTG), Météo-France va renforcer ses capacités de prévision, notamment concernant les phénomènes extrêmes, amenés à se multiplier avec le changement climatique. Pour l'instant, seul un des six satellites prévus est opérationnel, les autres seront déployés progressivement jusqu'en 2035. Stabilisé sur trois axes, et non plus tournant (ce qui occasionnait des temps où la Terre n'était pas visible) comme son prédécesseur lancé en 2002, le MTG fournira des données toutes les 10 minutes, contre 15 précédemment, avec une meilleure résolution.

L'engin d'observation sera accompagné d'un capteur d'éclairs et, dans quelques mois, d'un autre satellite inédit, avec un sondeur capable de retranscrire la composition de l'atmosphère (température, humidité, etc.). Le but : analyser les phénomènes convectifs, ces mouvements de l'atmosphère à l'origine des orages et des tempêtes. Il fournit aussi davantage d’informations sur les températures de surface de la mer, ce qui permettra de mieux voir des phénomènes comme les remontées d'eau froide ou chaude, l'un des facteurs aggravants des orages.