Intempéries dans l'Hérault : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 16 communes

Placé en "vigilance rouge" pour pluies et inondations le 16 septembre, l'Hérault avait subi des précipitations très importantes ayant entraîné la fermeture d'une ligne ferroviaire et la coupure de plusieurs axes routiers. L'Orb et la Lergue ont débordé, et des inondations ont été recensées dans plusieurs communes. La ligne de train qui relie Bédarieu à Millau a, quant à elle, été touchée. 10 km de rails ont été endommagés, et la circulation des trains reste pour l'instant interrompue.

Les habitants disposent à présent d'un "délai de 30 jours à compter de la publication de cet arrêté pour déclarer leurs sinistres auprès de leur compagnie d'assurance, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis", a précisé la préfecture.