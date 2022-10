Intempéries : mini-tornade dans la Somme, "phénomène violent" dans le Pas-de-Calais

Deux phénomène extrêmes au même moment. Les violents orages qui ont touché la Somme et le Pas-de-Calais, placés en vigilance jaune par Météo France, dimanche 23 octobre, ont été accompagnés d'événements météorologiques intenses. Une mini-tornade s'est abattue dans la soirée sur la commune de Conty, près d'Amiens dans la Somme, et un "phénomène violent" similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais.

"Il y a eu une mini-tornade sur le secteur de Conty, avec de nombreux dégâts matériels, et un point de situation est en train d'être effectué, mais à ce stade, aucune victime" n'est à déplorer, a indiqué à l'AFP la préfecture de la Somme, promettant de plus amples détails au cours de la soirée. Des photos des dégâts occasionnés ont été partagées sur les réseaux sociaux.